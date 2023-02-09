Эдегор назвал игроков «Реала», которые помогали ему с адаптацией

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор назвал футболистов, которые помогли ему с адаптацией в мадридском «Реале».

«Я думал только о том, как ко мне отнесутся, когда я зайду в раздевалку. К этому маленькому ребёнку, который ни слова не знает на испанском. Но они все были очень добры ко мне, а те, кто говорил по-английски, Кросс, Модрич и Роналду, заботились обо мне», — рассказал звёздный хавбек «канониров» в своей колонке на The Players’ Tribune. Тем не менее норвежец считает, что вряд ли таким игрокам было дело до 16-летнего парня. Также Мартин вспомнил, что на первые тренировки его привозил отец, поскольку он был очень молод для вождения.

Напомним, что за «королевский» клуб Эдегор выступал с 2015 по 2021 год, проведя во всех турнирах лишь 11 матчей.