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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эдегор назвал игроков «Реала», которые помогали ему с адаптацией

09 Февраля 2023 • 23:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор назвал футболистов, которые помогли ему с адаптацией в мадридском «Реале».

«Я думал только о том, как ко мне отнесутся, когда я зайду в раздевалку. К этому маленькому ребёнку, который ни слова не знает на испанском. Но они все были очень добры ко мне, а те, кто говорил по-английски, Кросс, Модрич и Роналду, заботились обо мне», — рассказал звёздный хавбек «канониров» в своей колонке на The Players’ Tribune. Тем не менее норвежец считает, что вряд ли таким игрокам было дело до 16-летнего парня. Также Мартин вспомнил, что на первые тренировки его привозил отец, поскольку он был очень молод для вождения.

Напомним, что за «королевский» клуб Эдегор выступал с 2015 по 2021 год, проведя во всех турнирах лишь 11 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мартин Эдегор
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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