Бывший рулевой «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино может сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского «Реала».

Итальянский специалист с высокой вероятностью будет назначен наставником сборной Бразилии, и «Реалу», возможно, уже скоро придётся заняться поиском его преемника. По информации ABC, один из основных вариантов – Маурисио Почеттино, в настоящий момент не имеющий тренерской работы. Президент «сливочных» Флорентино Перес является большим поклонником таланта аргентинца.

Действующий договор Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона.