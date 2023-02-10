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Перес присмотрел топ-тренера на замену Анчелотти слухи

10 Февраля 2023 • 21:57 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

Бывший рулевой «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино может сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского «Реала».

Итальянский специалист с высокой вероятностью будет назначен наставником сборной Бразилии, и «Реалу», возможно, уже скоро придётся заняться поиском его преемника. По информации ABC, один из основных вариантов – Маурисио Почеттино, в настоящий момент не имеющий тренерской работы. Президент «сливочных» Флорентино Перес является большим поклонником таланта аргентинца.

Действующий договор Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес Маурисио Почеттино
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