Араухо: «Против Винисиуса очень сложно защищаться»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо поделился впечатлениями от игры полузащитника «Реала» Винисиуса Жуниора, который проводит уже свой пятый сезон на «Сантьяго Бернабеу».

«Винисиус – невероятный футболист, он мне очень нравится. Против него очень сложно защищаться, но я рад, что в последнем матче за Суперкубок мы смогли с ним справиться», – цитирует Араухо Barca Universal.

Напомним, отрыв «Барселоны» от мадридского «Реала» в чемпионате Испании составляет 11 очков, но у «королевского клуба» есть матч в запасе. Араухо в 2023 году вернулся в строй после длительного отсутствия из-за травмы.