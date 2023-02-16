Три девятки от Бензема и Модрича: «Реал» разгромил аутсайдера «Эльче» в перенесённом матче Примеры

В перенесённом матче 21-го тура чемпионата Испании команда Карло Анчелотти принимала в родных стенах замыкающий таблицу Ла Лиги «Эльче».
|(1:0) Асенсио Марко8'
|(2:0) Бензема Карим31'
|(3:0) Бензема Карим45'
|(4:0) Модрич Лука80'
Пока мадридский «Реал» выигрывал очередной клубный чемпионат мира, «Барселона» во внутреннем чемпионате оторвалась от него аж на одиннадцать очков. При этом мадридцы пропустили один тур Примеры и могли возвратить восьмиочковое отставание по итогам перенесённого домашнего матча против главного аутсайдера «Эльче». «Сливочные» возьмут старт в плей-офф Лиги чемпионов на следующей неделе, поэтому в минувшую среду им ничего не мешало провести футбольную встречу с «зелёно-полосатыми».
Уже на четвёртой минуте мадридцы серьёзно приблизились к забитому голу, но Бензема оказался не в лучшей позиции, когда пытался замкнуть прострел слева от Родриго, а Милитао с подбора где-то с линии штрафной запустил мяч чуть мимо правой девятки. Спустя четыре минуты пришёл и гол в ворота гостевой команды. Асенсио после паса Карвахаля вошёл в чужую штрафную по центру и бильярдно упаковал мяч в левый нижний угол (1:0).
Конечно, в быстром пропущенном гола на «Сантьяго Бернабеу» для беспросветного аутсайдера нет ничего хорошего. Впрочем, «Эльче» не опустил рук и вскоре отметился домашней заготовкой на стандарте, только удар Фиделя после выката ему с угла поля в исполнении Гумбау был заблокирован. В противоположные же ворота старался лично загнать-таки мяч Бензема. Один его удар поймал Бадия, а во втором случае круглый прокатился мимо створа, но прямо рядом с левой штангой.
Похожий момент имел на 21-й минуте Вальверде – от него мяч пошёл в ту же зону, но не напрямую, а после рикошета от соперника. «Реал» продолжал являть зрителям своё игровое превосходство, и недолго оставалось ждать пенальти в ворота визитёров. Бензема, пробивая головой, направил мяч в роковую руку Роко, которая была явно выставлена в сторону. Со справедливого пенальти Бензема чётко поразил правую девятку, тогда как Бадия завалился в другом направлении (2:0).
На 36-й минуте Диего Гонсалес выиграл верх в чужой штрафной во время подачи углового, и это был реальный шанс для гостей сократить отставание в счёте, однако удар центральным защитником «бело-зелёных» был нанесён выше створа. «Реал» как-то расслабился, поскольку практически сразу мог забивать и Хосе Кармона, ударивший в сетку справа с внешней стороны.
Тем не менее ещё до перерыва на табло установился крупный счёт – естественно, в пользу «королевского» клуба. Родриго на левом краю чужой вратарской зацепился за ногу Гонсалеса и всё-таки не смог или не захотел удержать равновесие. Второй пенальти Бензема реализовал уже в левую девятку, и хоть Бадия на этот раз угадал вектор удара с точки, предотвратить взятие своих ворот вратарь «Эльче» снова не сумел (3:0).
После перерыва «Реал» владел инициативой безраздельно. Удары по воротам гостей наносились регулярно, однако с новыми голами у хозяев застопорилось. Родриго не ставил неразрешимых задач перед Бадией, Бензема – тоже. Камавинга однажды здорово пробил, положив корпус, и здесь голкипер визитёров показал, как он умеет спасать свои владения. Добиться счёта 4:0 «сливочным» позволил выход на замену Модрича, на 80-й минуте вколотившего мяч с шестнадцати метров в левую девять.
Бензема и Модрич забили три гола на двоих попаданиями в верхние углы ворот. На счету французского нападающего – дубль с пенальти. Ожидаемо не приложив особых усилий, «Реал» разгромил на своём поле главного аутсайдера, набрал 48 очков и вернул себе отставание от «Барселоны» в восемь баллов. Если бы мадридцы ещё понапрягались, то позакидывали бы в ворота «Эльче» ещё сколько-нибудь мячей.
Кирилл Иванцов
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