Три девятки от Бензема и Модрича: «Реал» разгромил аутсайдера «Эльче» в перенесённом матче Примеры

В перенесённом матче 21-го тура чемпионата Испании команда Карло Анчелотти принимала в родных стенах замыкающий таблицу Ла Лиги «Эльче».

Пока мадридский «Реал» выигрывал очередной клубный чемпионат мира, «Барселона» во внутреннем чемпионате оторвалась от него аж на одиннадцать очков. При этом мадридцы пропустили один тур Примеры и могли возвратить восьмиочковое отставание по итогам перенесённого домашнего матча против главного аутсайдера «Эльче». «Сливочные» возьмут старт в плей-офф Лиги чемпионов на следующей неделе, поэтому в минувшую среду им ничего не мешало провести футбольную встречу с «зелёно-полосатыми».

Уже на четвёртой минуте мадридцы серьёзно приблизились к забитому голу, но Бензема оказался не в лучшей позиции, когда пытался замкнуть прострел слева от Родриго, а Милитао с подбора где-то с линии штрафной запустил мяч чуть мимо правой девятки. Спустя четыре минуты пришёл и гол в ворота гостевой команды. Асенсио после паса Карвахаля вошёл в чужую штрафную по центру и бильярдно упаковал мяч в левый нижний угол (1:0).

Конечно, в быстром пропущенном гола на «Сантьяго Бернабеу» для беспросветного аутсайдера нет ничего хорошего. Впрочем, «Эльче» не опустил рук и вскоре отметился домашней заготовкой на стандарте, только удар Фиделя после выката ему с угла поля в исполнении Гумбау был заблокирован. В противоположные же ворота старался лично загнать-таки мяч Бензема. Один его удар поймал Бадия, а во втором случае круглый прокатился мимо створа, но прямо рядом с левой штангой.

Похожий момент имел на 21-й минуте Вальверде – от него мяч пошёл в ту же зону, но не напрямую, а после рикошета от соперника. «Реал» продолжал являть зрителям своё игровое превосходство, и недолго оставалось ждать пенальти в ворота визитёров. Бензема, пробивая головой, направил мяч в роковую руку Роко, которая была явно выставлена в сторону. Со справедливого пенальти Бензема чётко поразил правую девятку, тогда как Бадия завалился в другом направлении (2:0).

На 36-й минуте Диего Гонсалес выиграл верх в чужой штрафной во время подачи углового, и это был реальный шанс для гостей сократить отставание в счёте, однако удар центральным защитником «бело-зелёных» был нанесён выше створа. «Реал» как-то расслабился, поскольку практически сразу мог забивать и Хосе Кармона, ударивший в сетку справа с внешней стороны.

Тем не менее ещё до перерыва на табло установился крупный счёт – естественно, в пользу «королевского» клуба. Родриго на левом краю чужой вратарской зацепился за ногу Гонсалеса и всё-таки не смог или не захотел удержать равновесие. Второй пенальти Бензема реализовал уже в левую девятку, и хоть Бадия на этот раз угадал вектор удара с точки, предотвратить взятие своих ворот вратарь «Эльче» снова не сумел (3:0).

После перерыва «Реал» владел инициативой безраздельно. Удары по воротам гостей наносились регулярно, однако с новыми голами у хозяев застопорилось. Родриго не ставил неразрешимых задач перед Бадией, Бензема – тоже. Камавинга однажды здорово пробил, положив корпус, и здесь голкипер визитёров показал, как он умеет спасать свои владения. Добиться счёта 4:0 «сливочным» позволил выход на замену Модрича, на 80-й минуте вколотившего мяч с шестнадцати метров в левую девять.

Бензема и Модрич забили три гола на двоих попаданиями в верхние углы ворот. На счету французского нападающего – дубль с пенальти. Ожидаемо не приложив особых усилий, «Реал» разгромил на своём поле главного аутсайдера, набрал 48 очков и вернул себе отставание от «Барселоны» в восемь баллов. Если бы мадридцы ещё понапрягались, то позакидывали бы в ворота «Эльче» ещё сколько-нибудь мячей.

Кирилл Иванцов