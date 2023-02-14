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Себальос и Асенсио останутся в «Реале», если клуб не подпишет Беллингема

14 Февраля 2023 • 21:00 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
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15.02 23:00

Будущее футболистов мадридского «Реала» Дани Себальоса и Марко Асенсио зависит от трансфера Джуда Беллингема.

19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» считается главной трансферной целью «сливочных» на предстоящее лето, однако на дорогостоящего игрока также претендуют гранды Английской премьер-лиги. По информации Cadena SER, если Беллингем всё же не перейдёт в «Реал», в клубе почти точно останутся Себальос и Асенсио, чьи действующие контракты истекают по окончании сезона.

Как сообщалось ранее, «Реал» готов предложить «Боруссии» около 130 млн евро за Джуда Беллингема.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Марко Асенсио Дани Себальос трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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