Себальос и Асенсио останутся в «Реале», если клуб не подпишет Беллингема

Будущее футболистов мадридского «Реала» Дани Себальоса и Марко Асенсио зависит от трансфера Джуда Беллингема.

19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» считается главной трансферной целью «сливочных» на предстоящее лето, однако на дорогостоящего игрока также претендуют гранды Английской премьер-лиги. По информации Cadena SER, если Беллингем всё же не перейдёт в «Реал», в клубе почти точно останутся Себальос и Асенсио, чьи действующие контракты истекают по окончании сезона.

Как сообщалось ранее, «Реал» готов предложить «Боруссии» около 130 млн евро за Джуда Беллингема.