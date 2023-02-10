Анчелотти: «Модрич и Вальверде чувствуют себя лучше после чемпионата мира»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти рассказал о том, в какой форме находятся полузащитники команды Лука Модрич и Федерико Вальверде.

«Модрич и Вальверде чувствуют себя лучше. Им нужно было время, чтобы восстановиться после чемпионата мира», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Вальверде в полуфинале клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» сделал своё первое результативное действие в 2023 году. Игрок недавно признался, что вылет сборной Уругвая с чемпионата мира плохо сказался на его психологическом настрое. В первой половине сезона Федерико забил шесть голов и отдал два ассиста в чемпионате Испании.

Что касается Модрича, хорват со своей сборной завоевал бронзовые медали на чемпионате мира. Его контракт с «Реалом» заканчивается в конце сезона.