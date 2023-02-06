Куртуа ещё может восстановиться к финалу клубного чемпионата мира

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа ещё может принять участие в клубном чемпионате мира. По информации от Relevo, бельгийский вратарь может успеть восстановиться к финалу турнира.

Напомним, Куртуа получил травму перед вчерашним матчем чемпионата Испании против «Мальорки», который «Реал» в конечном итоге проиграл со счётом 0:1. Ранее ходили слухи, что Тибо рассчитывает вернуться к матчу ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Тем не менее, если верить источнику, Куртуа может выйти в основе на финал клубного чемпионата мира.

Тренерский штаб «Реала» с позитивом оценивает ситуацию насчёт травмы Куртуа. Тибо выступает за «королевский клуб» с лета 2018 года.