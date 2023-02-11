Кака может получить должность в сборной Бразилии вместе с Анчелотти

Бразильская футбольная конфедерация продолжает переговоры с Карло Анчелотти.

Нынешний рулевой мадридского «Реала» должен занять должность главного тренера сборной Бразилии. Согласно сведениям UOL Esporte, вместе с итальянцем работу в стане пятикратных чемпионов мира может получить известный экс-полузащитник Кака, с которым также ведутся переговоры. Бывшему футболисту мадридского «Реала» и «Милана» предложен пост директора национальной команды.

Соглашение Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитано до конца следующего клубного сезона. В прошлой кампании специалист привёл «сливочных» в победе в Лиге чемпионов.