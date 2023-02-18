Гвардиола: «В футболе никогда нельзя сдаваться, наш матч с «Реалом» – тому подтверждение»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил полуфинал Лиги чемпионов в прошлом сезоне, где его команда проиграла мадридскому «Реалу».

«В футболе никогда нельзя сдаваться, наш матч с «Реалом» в прошлом сезоне – тому яркое подтверждение. Мы вели в счёте, когда Тибо Куртуа сделал сейв в концовке кончиками пальцев. Затем его команда забила два гола и уже в овертайме вышла в финал», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» по итогу стал победителем Лиги чемпионов в прошлом сезоне. «Манчестер Сити» в своей истории максимум добирался до финала турнира, где в 2021 году уступил лондонскому «Челси».