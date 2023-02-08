В ФИФА назвали кандидатов на звание лучшего вратаря 2022 года

В Международной федерации футбола (ФИФА) назвали тройку голкиперов, которые поборются за звание лучшего голкипера 2022 года по версии организации. Все они отличились на прошедшем осенью и зимой 2022 года чемпионате мира в Катаре.

В список вошли голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа, страж ворот главной команды-сенсации мундиаля – сборной Марокко – Ясин Буну и чемпион мира в составе сборной Аргентины, голкипер бирмингемской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.

Что любопытно, двое из голкиперов представляют чемпионат Испании. Итоги конкурса будут подведены 27 февраля.