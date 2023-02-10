Журналист Фальк: «Думаю, самый приоритетный вариант для Гвардиола – это «Ливерпуль»

Немецкий журналист издания Bild Кристиан Фальк поделился своими ожиданиями насчёт того, где продолжит карьеру центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол. Напомним, хорвата ранее сватали в некоторые клубы из Английской премьер-лиги и мадридский «Реал».

«Думаю, самый приоритетный вариант для Гвардиола – это «Ливерпуль». Он уже говорил, что с детства болеет за этот клуб и мечтает за него выступать. Также мы слышали об интересе со стороны мадридского «Реала», но в данный момент я считаю, что у Гвардиола больше шансов перебраться в Английскую премьер-лигу», – написал Фальк в своей колонке.

20-летний Йошко следующим летом может стоить свыше 100 миллионов евро.