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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Журналист Фальк: «Думаю, самый приоритетный вариант для Гвардиола – это «Ливерпуль»

10 Февраля 2023 • 14:09 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Унион Берлин
11.02 20:30

Немецкий журналист издания Bild Кристиан Фальк поделился своими ожиданиями насчёт того, где продолжит карьеру центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол. Напомним, хорвата ранее сватали в некоторые клубы из Английской премьер-лиги и мадридский «Реал».

«Думаю, самый приоритетный вариант для  Гвардиола – это «Ливерпуль». Он уже говорил, что с детства болеет за этот клуб и мечтает за него выступать. Также мы слышали об интересе со стороны мадридского «Реала», но в данный момент я считаю, что у Гвардиола больше шансов перебраться в Английскую премьер-лигу», – написал Фальк в своей колонке.

20-летний Йошко следующим летом может стоить свыше 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Кристиан Фальк
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РБ ЛЕЙПЦИГ УНИОН БЕРЛИН
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