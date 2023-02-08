Касильяс: «Винисиус не провоцирует соперников»

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс высказался о поведении Винисиуса Жуниора.

22-летний вингер «сливочных» нередко обвиняется в проявлении неуважения к оппонентам на поле, с чем согласны не все: «Я не думаю, что Винисиус умышленно провоцирует соперников, – считает Касильяс, слова которого приводит Tiempo de Juego. – Как мне кажется, он просто играет в футбол по-своему. Игроки, подобные ему, нуждаются в защите, и задача команды – защищать Винисиуса, чтобы он мог демонстрировать вспышки своего мастерства», – заявил легендарный в прошлом испанский вратарь.

Винисиус Жуниор забил 14 голов в 32 матчах «Реала» в нынешнем сезоне.