«Реал» продолжает выбирать между Мбаппе и Холанном

Мадридский «Реал» надеется усилить атаку одной из двух молодых суперзвёзд, однако готов повременить с громким трансфером.

«Сливочные» дважды были близки к приобретению Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», но оба раза футболист оставался в своём клубе. Несмотря на это, «Реал» продолжает следить за 24-летним французом. То же самое касается и Эрлинга Холанна, выступающего за «Манчестер Сити». Согласно Marca, в нынешнем году мадридский гранд не будет предпринимать никаких действий по обоим форвардам, а в 2024 году попробует переманить одного из них в свои ряды.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Килиана Мбаппе в 180 млн евро, а Эрлинга Холанна – в 170 млн.