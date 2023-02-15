Канселу: «Я дрался с Гвардиолой? Это ложь»

Правый защитник «Баварии» Жоау Канселу опроверг слухи о том, что подрался с Хосепом Гвардиолой перед уходом из «Манчестер Сити». Напомним, португалец перешёл в мюнхенский клуб на правах аренды до конца сезона.

«Я дрался с Гвардиолой? Это ложь, причём вопиющая. Всё дело в том, что я не чувствовал себя важным в команде в последних матчах. Я поговорил с тренером и мы сошлись во мнениях. Все стороны пришли к выводу, что мне лучше будет уйти. Это был лучший выбор для меня», – цитирует Канселу City Xtra.

Напомним, в конце сезона «Бавария» может выкупить Канселу за 70 миллионов евро, но не исключено, что португалец ещё вернутся в «Манчестер Сити».