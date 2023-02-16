Грилиш: «Честно говоря, «Арсенал» был лучше нас»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш надеется, что победа над «Арсеналом» станет шагом к очередному чемпионству.

В среду «горожане» добыли победу над «канонирами» (3:1), сравнявшись с ними по набранным очкам, при этом у лондонцев остаётся один матч в запасе.

«Все знают, что «Манчестер Сити» всегда способен выдать победную серию и резко исправить ситуацию. Мы надеялись, что это произойдёт раньше. Возможно, теперь настало время.

Честно говоря, прошлой ночью «Арсенал» выглядел лучше нас, поскольку мы, думаю, не показали свой максимум, но мы знали, что нам противостоит сильный соперник», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Грилиша.