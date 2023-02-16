Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Грилиш: «Честно говоря, «Арсенал» был лучше нас»

16 Февраля 2023 • 22:42 Комментировать
Арсенал
1:3
Манчестер Сити
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш надеется, что победа над «Арсеналом» станет шагом к очередному чемпионству.

В среду «горожане» добыли победу над «канонирами» (3:1), сравнявшись с ними по набранным очкам, при этом у лондонцев остаётся один матч в запасе.

«Все знают, что «Манчестер Сити» всегда способен выдать победную серию и резко исправить ситуацию. Мы надеялись, что это произойдёт раньше. Возможно, теперь настало время.

Честно говоря, прошлой ночью «Арсенал» выглядел лучше нас, поскольку мы, думаю, не показали свой максимум, но мы знали, что нам противостоит сильный соперник», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Грилиша.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Джек Грилиш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
22:42 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Честно говоря, «Арсенал» был лучше нас»
22:32 · Англия. Премьер-лига
Канселу не вернётся в «Манчестер Сити» слухи
22:23 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд остался без гола только в трёх из последних 16 матчей за «МЮ»
21:45 · Англия. Премьер-лига
Директор «Барселоны» рассказал о встрече с агентом Гюндогана
21:38 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Ваарт рассказал, почему Гакпо почти не забивает за «Ливерпуль»
20:44 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Был счастлив работать с Тухелем, жаль, это длилось недолго»
20:41 · Англия. Премьер-лига
Маунт заинтересовал ещё один топ-клуб АПЛ
19:21 · Англия. Премьер-лига
Аке: «Рано радоваться, мы ещё не фавориты АПЛ»
18:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» интересен защитник «Интера» слухи
17:43 · Англия. Премьер-лига
Конте — о своём здоровье: «Я недооценил ситуацию, которая стала очень серьёзной»
17:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не продадут
17:15 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал свою тактику ужасной
17:15 · Россия. Премьер-лига
Давидян: «Сперцян не потерялся бы у Гвардиолы в «Манчестер Сити»
16:43 · Англия. Премьер-лига
Шоу: «Мы хотим выиграть Лигу Европы»
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на защитника «МЮ»
Все новости
Рекомендуем