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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн: «Меня не волнуют критики»

17 Февраля 2023 • 02:25 Комментировать
Арсенал
1:3
Манчестер Сити
окончен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал, что думает о критике в адрес команды.

«Горожане» сравнялись с «Арсеналом» по набранным очкам после победы в очном матче, который прошёл в среду (3:1), однако несколько отошли от привычной для себя манеры игры, позволив соперникам доминировать во владении мячом.

«Самое главное для нас – продолжать выигрывать и делать то, что просит тренер. Критики всегда найдутся, но мне всё равно. Я не могу контролировать всё, что обо мне говорят и пишут. Моя задача – делать свою работу, помогать команде и наслаждаться жизнью», – цитирует Джо Брэй норвежского форварда, забившего 26 голов в 22 матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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