Артета: «Мы дали бой, но пропустили второй мяч»

В отложенном матче двенадцатого тура АПЛ лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити», подтвердив подозрения в некотором спаде клуба - это уже второе поражение за последнее время. Наставник лондонского клуба Микель Артета прокомментировал события матча, он считает, что его команда достойно сражалась, но лишь до второго пропущенного гола.

- Большая битва, которая складывалась в нашу пользу, но лишь до второго гола. Было чувство, что мы можем выиграть, но в итоге пропустили три мяча. После третьего гола все было кончено. Так на таком уровне ошибаться нельзя, - цитирует слова Артеты BBC Sport.