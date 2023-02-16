«Манчестер Сити» выиграл уже 23 игры АПЛ кряду по средам - это рекорд турнира

В отложенном матче двенадцатого тура лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити», подтвердив подозрения в некотором спаде клуба - это уже второе поражение за последнее время.

Что до «Манчестер Сити», то продолжается удивительная серия клуба по средам - если говорить лишь о матчах английского чемпионата, то «Манчестер Сити» побеждает (именно побеждает, а не просто «не проигрывает») уже в 23 матчах подряд.

Это рекордно длинная победная серия в открытой книге рекордов английского чемпионата - ни одна другая команда не выигрывала столько подряд, и не только в смысле среды, а в целом, касаемо любого дня недели.