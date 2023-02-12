Эбуэ: «Я очень хочу, чтобы «Арсенал» стал чемпионом в этом сезоне»

Бывший игрок «Арсенала» Эммануэль Эбуэ высказался о шансах лондонского клуба стать чемпионами АПЛ.

«Я очень хочу, чтобы «Арсенал» взял чемпионство в этом сезоне. Последний раз они выигрывали в сезоне-2003/2004. Команда на хорошем ходу, но, как вы знаете, в АПЛ всегда тяжело и сложно», — приводит слова Эбуэ «Спорт-Экспресс».

Ты никогда не знаешь, что произойдет в будущем, но нужно продолжать играть на таком же высоком уровне, добавил экс-игрок.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги, набрав 51 очко после 21 матча. Ближайшим преследователем является «Манчестер Сити», у которого на счету 45 баллов в 21 игре.