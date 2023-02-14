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Гвардиола не уверен, что Холанн сыграет с «Арсеналом»

14 Февраля 2023 • 21:12 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Сити
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15.02 22:30

Главный тренер «Манчестер Сити» в преддверии поединка с «Арсеналом» рассказал, что главная ударная сила в атаке «горожан» в лице Эрлинга Холанна может пропустить матч на «Эмирейтс».

«В перерыве матча (против «Астон Виллы» - Ред.) я поговорил с врачами, и мне пояснили, что можно не рисковать здоровьем нападающего, я с ними согласен. Не считаю, что он травмирован, завтра узнаем наверняка, но риск того, что он не будет играть – есть», - цитируют Гвардиолу в Manchester Evening News.

Напомним, что в прошедшем и победном для «Манчестер Сити» матче против «Астон Виллы» (3:1) звёздного норвежца заменили из-за травмы бедра после первого тайма.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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