«Арсенал» и «Манчестер Сити» обменялись голами

Завершился первый тайм самого центрального матча АПЛ, который только можно представить – «Арсенал» и «Манчестер Сити» в первом тайме очной встречи обменялись голами – 1:1.

Счёт на 24-й минуте игры после глупейшей ошибки японского защитника «канониров» Такэхиро Томиясу открыл Кевин де Брёйне, перебросив Аарона Ремсдейла. Однако на 42-й минуте арбитр Энтони Тэйлор назначил пенальти в ворота «горожан», который уверенно реализовал Букайо Сака.

Следите за событиями встречи в прямой трансляции от портала Liveresult, впереди ещё целый тайм захватывающего поединка. «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу лиги с 51 баллом, «Манчестер Сити» - второй, 48 очков.