Пранделли: «Влаховичу стоит черпать вдохновение от Холанна»

Бывший тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли посоветовал нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу брать пример с форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

«У Холанна невероятные качества. Он действует в чужой штрафной с особенным усердием. Нападающие учатся друг у друга, поэтому я думаю, что Влаховичу следует черпать вдохновение от Холанна. Душану следует сохранять спокойствие и не предпринимать необдуманные шаги», – цитирует Пранделли Football Italia.

Напомним, Холанн в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги с 25 голами в активе. На счету Влаховича 8 мячей в этом розыгрыше Серии А.