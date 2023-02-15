Холанн: «25 голов в АПЛ к сегодняшнему дню – это ненормально»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн оценил свою результативность в нынешнем сезоне. В своей дебютной кампании в Английской премьер-лиге норвежец к сегодняшнему дню отметился 25 голами и 4 ассистами в 21 матче. Игрок является лучшим бомбардиром чемпионата.

«Конечно, 25 голов в АПЛ к сегодняшнему дню – это ненормально. С другой стороны, эта команда иногда забивала по 100 голов за сезон в АПЛ. Я знал, что перехожу сюда ради того, чтобы забивать много мячей», – цитирует Холанна официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, Эрлинг присоединился к «горожанам» перед стартом нынешнего сезона из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.