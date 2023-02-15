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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн: «25 голов в АПЛ к сегодняшнему дню – это ненормально»

15 Февраля 2023 • 12:01 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Сити
1 3.00 X 3.55 2 2.45
Через 9 ч. 36 мин.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн оценил свою результативность в нынешнем сезоне. В своей дебютной кампании в Английской премьер-лиге норвежец к сегодняшнему дню отметился 25 голами и 4 ассистами в 21 матче. Игрок является лучшим бомбардиром чемпионата.

«Конечно, 25 голов в АПЛ к сегодняшнему дню – это ненормально. С другой стороны, эта команда иногда забивала по 100 голов за сезон в АПЛ. Я знал, что перехожу сюда ради того, чтобы забивать много мячей», – цитирует Холанна официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, Эрлинг присоединился к «горожанам» перед стартом нынешнего сезона из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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