Гвардиола: «Я хочу публично извиниться перед Джеррардом»

Главный тренер «Манчестер Сити» извинился перед бывшим полузащитником «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом. Напомним, на прошлой пресс-конференции наставник «горожан» выронил такую фразу: «Разве «Манчестер Сити» виноват в том, что Джеррард поскользнулся в матче с «Челси» в 2014 году?».

«Я хочу извиниться перед Стивеном Джеррардом за свои глупые комментарии на прошлой пресс-конференции. Мне очень стыдно, потому что Стивен не заслуживает таких слов. Я извинился перед ним лично, но хотел бы также сделать это публично. Я попросил прощения не только перед ним, а и перед всей его семьёй», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, «Манчестер Сити» рискует получить серьёзное наказание от АПЛ за систематические нарушения финансового фэйр-плея.