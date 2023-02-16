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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в Лондоне и сместил «канониров» с первой строчки АПЛ

16 Февраля 2023 • 00:29 Комментировать (2)
Арсенал
1:3
Манчестер Сити
окончен

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли в перенесённом матче 12-го тура АПЛ.

Протокол игры  
Арсенал1:3Манчестер Сити
  24'Де Брёйне Кевин (0:1)
(1:1) Сака Букайо42'  
  72'Грилиш Джек (1:2)
  82'Холанн Эрлинг (1:3)
Рамсдейл АаронТомиясу Такэхиро  48' 82' (Виейра Фабиу ( 82') Салиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко АлександрЭдегор МартинЖоржиньо IIДжака Гранит 82' (Уайт Бен ( 82') Сака БукайоНкетиа Эдди  64'Мартинелли Габриэл 76' (Троссар Леандро ( 76')
Запасные: Нелсон РайсКозье-Дюберри АмариоТирни КиранКивёр ЯкубХолдинг РобТёрнер МэттСмит-Роу Эмил
Эдерсон Мораес  36'Уокер Кайл  34'Диаш РубенАке НатанРодри ЭрнандесСилва Бернарду  45'Марез Рияд 62' (Аканджи Мануэль ( 62') Де Брёйне Кевин 88' (Филлипс Кэлвин ( 88') Гюндоган ИлкайГрилиш Джек  62' 77' (Фоден Фил ( 77') Холанн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикПалмер КоулГомес СерхиоОртега ШтефанАльварес Хулиан
15 февраля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

Посреди недели АПЛ решила откусить аудитории у Лиги чемпионов. Пока на полях европейских сражались команды не самые звучные, в Англии проходил чуть ли не главный матч сезона. «Манчестер Сити» отправился в гости к «Арсеналу», имея отставание в три очка. Победа команды Гвардиолы знатно ломала психологическое состояние лидера, а победа «канониров» окрыляла Лондон, да ещё и при одной игре в запасе.

В итоге реальность обрёл первый вариант – золотая интрига АПЛ задышала с новой силой. Хотя началось всё с атак «Арсенала». «Канониры» очень уверено чувствовали себя на домашней арене и решили сыграть с позиции силы. Но 22 минуты давления и промах Нкетиа в качестве апогея разбудили футбольного бога. Не забиваешь ты, забивают тебе. Да как обидно. Томиясу выдал идеальный пас на Де Брёйне, а Кевин мастерски перебросил Ремсдейла, продемонстрировав класс и хладнокровие – 0:1.

Такехиро мгновенно мог исправиться, но примчавшись к чужим воротам японец пробил сильно выше ворот, с десяти метров замыкая прострел Мартинелли. В первом тайме «Арсенал» всё-таки счёт сравнял. Нкетиа в штрафной площади опередил Эдерсона и Уокера, попав в итоге на бедро бразильскому голкиперу. Уже после удара рефери принял решение и указал на «точку», Букайо Сака ударом с 11 метров развёл голкипера и мяч по разным углам – 1:1.

Но как-то скованно смотрелся «Арсенал», будто сам не верил в свою победу. На шестой добавленной к первому тайму минуте Родри обязан был выводить «Сити» вперёд, но после скидки Томиясу (опять!) испанец пальнул в перекладину. «Манчестер Сити» не расстроился, добившись своего во втором тайме. На авансцену вышел Холанн. Эрлинг сначала заработал пенальти, легко убежав от Габриэла, а затем добил лидера АПЛ. Правда, пенальти был отменён из-за офсайда, а до гола Эрлинга ещё случился точный удар Грилиша.

Правда, Эрлинг всё равно забирает славу главного героя. Именно он (после перехвата Бернарду) разогнал вторую голевую атаку отменной передачей на Гюндогана. Илкай отпасовал затем Грилишу на левый угол вратарской, а Джеку оставалось не промахнуться – 1:2. А добил «канониров» Холанн сам. Очередная потеря «Арсенала» в центре поля, быстрая передача Кевина Де Брёйне в штрафную площадь, где Эрлинг мяч принимает и вторым касанием в падении отправляет его в сетку – 1:3.

Всё на этом. «Манчестер Сити» победил в Лондоне, порадовав всех, кто хотел золотой интриги в АПЛ. «Арсенал» убрали с первого места по дополнительным показателям, но у «канониров» ещё есть матч в запасе. Вот только хватит ли молодой команде Микеля Артеты психологической устойчивости?

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон
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Комментарии (2)
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FORZAYOU
16 Февраля 2023 в 00:52
Рынок привоз был сегодня открыт
LMI
16 Февраля 2023 в 00:36
Ожидаемо, и даже - без вариантов
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