«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в Лондоне и сместил «канониров» с первой строчки АПЛ

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли в перенесённом матче 12-го тура АПЛ.

Посреди недели АПЛ решила откусить аудитории у Лиги чемпионов. Пока на полях европейских сражались команды не самые звучные, в Англии проходил чуть ли не главный матч сезона. «Манчестер Сити» отправился в гости к «Арсеналу», имея отставание в три очка. Победа команды Гвардиолы знатно ломала психологическое состояние лидера, а победа «канониров» окрыляла Лондон, да ещё и при одной игре в запасе.

В итоге реальность обрёл первый вариант – золотая интрига АПЛ задышала с новой силой. Хотя началось всё с атак «Арсенала». «Канониры» очень уверено чувствовали себя на домашней арене и решили сыграть с позиции силы. Но 22 минуты давления и промах Нкетиа в качестве апогея разбудили футбольного бога. Не забиваешь ты, забивают тебе. Да как обидно. Томиясу выдал идеальный пас на Де Брёйне, а Кевин мастерски перебросил Ремсдейла, продемонстрировав класс и хладнокровие – 0:1.

Такехиро мгновенно мог исправиться, но примчавшись к чужим воротам японец пробил сильно выше ворот, с десяти метров замыкая прострел Мартинелли. В первом тайме «Арсенал» всё-таки счёт сравнял. Нкетиа в штрафной площади опередил Эдерсона и Уокера, попав в итоге на бедро бразильскому голкиперу. Уже после удара рефери принял решение и указал на «точку», Букайо Сака ударом с 11 метров развёл голкипера и мяч по разным углам – 1:1.

Но как-то скованно смотрелся «Арсенал», будто сам не верил в свою победу. На шестой добавленной к первому тайму минуте Родри обязан был выводить «Сити» вперёд, но после скидки Томиясу (опять!) испанец пальнул в перекладину. «Манчестер Сити» не расстроился, добившись своего во втором тайме. На авансцену вышел Холанн. Эрлинг сначала заработал пенальти, легко убежав от Габриэла, а затем добил лидера АПЛ. Правда, пенальти был отменён из-за офсайда, а до гола Эрлинга ещё случился точный удар Грилиша.

Правда, Эрлинг всё равно забирает славу главного героя. Именно он (после перехвата Бернарду) разогнал вторую голевую атаку отменной передачей на Гюндогана. Илкай отпасовал затем Грилишу на левый угол вратарской, а Джеку оставалось не промахнуться – 1:2. А добил «канониров» Холанн сам. Очередная потеря «Арсенала» в центре поля, быстрая передача Кевина Де Брёйне в штрафную площадь, где Эрлинг мяч принимает и вторым касанием в падении отправляет его в сетку – 1:3.

Всё на этом. «Манчестер Сити» победил в Лондоне, порадовав всех, кто хотел золотой интриги в АПЛ. «Арсенал» убрали с первого места по дополнительным показателям, но у «канониров» ещё есть матч в запасе. Вот только хватит ли молодой команде Микеля Артеты психологической устойчивости?