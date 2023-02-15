«Арсенал» и «Манчестер Сити» назвали составы на вечерний поединок

15 февраля любителей футбола порадует не только Лига чемпионов. На полчаса раньше в рамках АПЛ стартует отложенный матч «Арсенала» и «Манчестер Сити». Исход игры вполне вероятно может повлиять на исход всей чемпионской гонки в Англии.

«Арсенал»: Ремсдейл, Зинченко, Салиба, Габриэль дос Сантос, Томиясу, Джака, Жоржиньо, Эдегор, Мартинелли, Нкетиа, Сака;

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Диаш, Уокер, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Гюндоган, де Брёйне, Марез, Холанн;

Не пропустите самые яркие моменты встречи в трансляции от портала Liveresult, стартовый свисток на стадионе «Эмирейтс» прозвучит в 22:30, время московское.