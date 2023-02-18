Артета: «Арсенал» уступает «Манчестер Сити» только в одном компоненте»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета вновь вернулся к недавнему матчу против «Манчестер Сити».

Лондонский коллектив уступил «горожанам» на своё поле (1:3), лишившись первой строчки в турнирной таблице.

«В очном матче мы не уступали «Манчестер Сити» во многих игровых компонентах, а в чём-то даже превзошли их. Единственное, в чём соперник был гораздо сильнее нас, – игра в чужой штрафной площади», – заявил испанский специалист на пресс-конференции в преддверии матча против «Астон Виллы», который состоится в субботу.

В настоящий момент на счету «Арсенала» и «Манчестер Сити» по 51 набранному очку, при этом «канониры» сыграли на один матч меньше.