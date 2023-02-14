Булыкин дал смелый прогноз на матч «Арсенала» и «Манчестер Сити»

Завтрашний вечер порадует всех любителей футбола не только Лигой чемпионов, но и игрой, которая, в теории, может сильно повлиять на исход чемпионской гонки в АПЛ – «Арсенал» на «Эмирейтс» принимает «Манчестер Сити». Российский футбольный эксперт Дмитрий Булыкин дал прогноз на игру.

«Арсенал» играет дома и, понятное дело, немного нервничает, а «Манчестер Сити» постарается показать свою лучшую игру. Думаю, будет счет 2:2, все будут довольны», - цитирует Булыкина Sport24.

Напомним, «Арсенал» из-за своих оплошностей потерял пятиочковый отрыв от «горожан» и теперь разрыв между первой и второй командой АПЛ составляет всего лишь три очка. Добавим, что у «канониров» есть игра в запасе.