«Арсенал» продлил свою антирекордную серию из одиннадцати поражений кряду от «Манчестер Сити»

В отложенном матче двенадцатого тура лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити», подтвердив подозрения в некотором спаде клуба - это уже второе поражение за последнее время.

Однако, что прискорбнее, это уже одиннадцатое поражение кряду в чемпионате от «Манчестер Сити», что является абсолютным антирекордом «Арсенала» в Премьер-лиге.

В последний раз «Арсенал» не проиграл «Манчестер Сити» в чемпионате Англии второго апреля 2017 года - удивительно, но это был первый сезон Хосепа Гвардиолы у руля «Манчестер Сити». Тот матч закончился со счетом 2:2.