Холанн уже повторил рекорд Агуэро

В отложенном матче двенадцатого тура АПЛ лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити», подтвердив подозрения в некотором спаде клуба - это уже второе поражение за последнее время. Третий мяч «горожан» в этой игре забил Эрлинг Холанн, и для норвежца он оказался уже 26-м в сезоне.

По этому показателю Холанн повторил рекорд клуба - в сезоне 2014/2015 двадцать шесть голов забил Серхио Агуэро. Разница в том, что это было за весь сезон - а сейчас у Холанна остаются еще пятнадцать игр до его окончания!

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Ноттингем Форест».