Канселу: «Я благодарен Гвардиоле и «Манчестер Сити»

Правый защитник «Баварии» Жоау Канселу поблагодарил «Манчестер Сити» и тренера Хосепа Гвардиолу за вклад в своё развитие. Напомним, португалец покинул «горожан» на правах аренды до конца сезона.

«Я не имею ничего против «Манчестер Сити». Я очень благодарен клубу и Гвардиоле, но мне нужно было сделать шаг, чтобы выйти на желаемый уровень. Мне нравятся новые возможности», – цитирует Канселу City Xtra.

У «Баварии» есть право выкупа Канселу за 70 миллионов евро, но ещё неизвестно, собирается ли команда Юлиана Нагельсманна покупать футболиста на постоянной основе. Жоау уже успел отметиться за мюнхенцев одним ассистом в Бундеслиге.