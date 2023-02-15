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Канселу: «Я благодарен Гвардиоле и «Манчестер Сити»

15 Февраля 2023 • 13:32 Комментировать
Арсенал
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Манчестер Сити
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Через 8 ч. 3 мин.

Правый защитник «Баварии» Жоау Канселу поблагодарил «Манчестер Сити» и тренера Хосепа Гвардиолу за вклад в своё развитие. Напомним, португалец покинул «горожан» на правах аренды до конца сезона.

«Я не имею ничего против «Манчестер Сити». Я очень благодарен клубу и Гвардиоле, но мне нужно было сделать шаг, чтобы выйти на желаемый уровень. Мне нравятся новые возможности», – цитирует Канселу City Xtra.

У «Баварии» есть право выкупа Канселу за 70 миллионов евро, но ещё неизвестно, собирается ли команда Юлиана Нагельсманна покупать футболиста на постоянной основе. Жоау уже успел отметиться за мюнхенцев одним ассистом в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Жоау Канселу
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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