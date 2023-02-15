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Гвардиола рассказал, за что уважает Зинченко

15 Февраля 2023 • 10:38 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Сити
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Через 11 ч. 11 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о своём бывшем подопечном Александре Зинченко, который минувшим летом перешёл в лондонский «Арсенал».

Испанский специалист отметил целеустремлённость Зинченко, который не боялся трудностей и упорно тренировался, чтобы добиться права выходить в стартовом составе «горожан».

«В первые годы мы хотели передвинуть его, потому что думали, что он не будет много играть. Но он сказал: «Нет, я буду бороться за свою позицию». Он воспользовался возможностью так, как будто это был его последний шанс», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

Зинченко выступал за «Манчестер Сити» с 2016 по 2022 год. В общей сложности за «горожан» защитник провёл 128 матчей, забил два гола и отдал 12 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Александр Зинченко
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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