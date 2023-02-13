Гвардиола — о матче с «Арсеналом»: «Мы поедем в Лондон, чтобы победить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящей игре 12-го тура АПЛ против «Арсенала».

Напомним, что на данный момент «горожане» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующих «канониров» на три очка. При этом лондонцы провели на один матч меньше своего будущего соперника.

«Мы поедем в Лондон, чтобы попытаться там победить. Если команда набирает 50 очков за первый круг, это потому, что она очень сильна», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 15 февраля. Начало этой встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.