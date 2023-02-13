Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола — о матче с «Арсеналом»: «Мы поедем в Лондон, чтобы победить»

13 Февраля 2023 • 09:17 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Сити
1 2.90 X 3.45 2 2.40
15.02 22:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящей игре 12-го тура АПЛ против «Арсенала».

Напомним, что на данный момент «горожане» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующих «канониров» на три очка. При этом лондонцы провели на один матч меньше своего будущего соперника.

«Мы поедем в Лондон, чтобы попытаться там победить. Если команда набирает 50 очков за первый круг, это потому, что она очень сильна», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 15 февраля. Начало этой встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.02.23 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Эвертон Эвертон
1.32 5.80 9.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Февраля
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с футболистом «Интера»
09:38 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Сити» высказался о матче с «Арсеналом»
09:28 · Англия. Премьер-лига
Родри высказался о скандале вокруг «Манчестер Сити»
09:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола — о матче с «Арсеналом»: «Мы поедем в Лондон, чтобы победить»
08:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «МЮ» - единственный клуб в Европе, который играет в четырёх турнирах»
08:16 · Англия. Премьер-лига
Срна: «Мудрик будет одним из главных игроков «Челси»
08:11 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор назвал проблемную позицию в «Челси»
06:34 · Англия. Премьер-лига
Юрич - ещё один претендент на роль наставника «Саутгемптона»
06:24 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» лидирует в гонке за звездой японской сборной
05:03 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» и «Лидс» пытаются уговорить Гальярдо
04:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола побил рекорд Клоппа
04:10 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Впереди куда более важный матч»
04:00 · Англия. Премьер-лига
Эмери снова не смог обыграть Гвардиолу
03:40 · Англия. Премьер-лига
Автор гола «Астон Виллы»: «Мы недостаточно хорошо сыграли»
03:30 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Мы забили быстрый гол, это было важно»
Все новости
Рекомендуем