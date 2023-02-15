Канселу не интересен «Челси»

Лондонский «Челси» не заинтересован в трансфере Жоау Канселу, который зимой перебрался из «Манчестер Сити» в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды до конца сезона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, португалец не находился на радаре «пенсионеров» ни в январе, ни в данный момент.

У «Баварии» в конце сезона будет опция выкупа Канселу, которая составляет 70 миллионов евро. Ещё неизвестно, воспользуется ли команда Юлиана Нагельсманна этим правом.

Напомним, Канселу успел провести в Бундеслиге уже два матча за мюнхенскую «Баварию», где отметился одной результативной передачей.