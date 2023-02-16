«Манчестер Сити» выиграл семь выездных матчей кряду у «Арсенала» - это антирекорд «канониров»

В отложенном матче двенадцатого тура лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити», подтвердив подозрения в некотором спаде клуба - это уже второе поражение за последнее время.

Как мы уже сообщали, «Арсенал» проигрывает «Манчестер Сити» уже в одиннадцати матчах кряду - и семь из этих побед для подопечных Хосепа Гвардиолы стали выездными. Никто и никогда ранее не выигрывал семь выездных матчей кряду у «Арсенала», так что достижение «Манчестер Сити» является уникальным.

Сейчас команды сравнялись по очкам в турнирной таблице, но у «Арсенала» еще есть игра в запасе.