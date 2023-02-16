«Арсенал» не может выиграть уже три матча в АПЛ - такого не случалось почти год

В отложенном матче двенадцатого тура лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити», подтвердив подозрения в некотором спаде клуба - это уже второе поражение за последнее время.

Да и в целом, «Арсенал» не может победить уже в трех матчах английской Премьер-лиги кряду, и столь плохой серии с клубом Микеля Артеты не было почти целый год. Лишь в апреле 2022 года «Арсенал» также не мог победить в трех матчах АПЛ кряду - тогда это было с четвертого числа по шестнадцатое.

В следующем туре «канонирам» предстоит сыграть против «Астон Виллы», это случится восемнадцатого февраля.