Гвардиола назвал свою тактику ужасной

В среду вечером «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» на выезде со счётом 3:1. Набор трёх очков в Лондоне позволил «горожанам» догнать и даже обойти «канониров» на вершине таблицы по разности мячей. После игры рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, что его огорчало в первом тайме.

«Моя тактика. Я попробовал что-то новое, и это было ужасно. Во втором тайме мы были более похожи сами на себя, мы были на высоте», - сказал Гвардиола, чьи слова приводит портал Goal.com.

Следующий матч АПЛ «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 18 февраля, - против «Ноттингем Форест» на выезде.