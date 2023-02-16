Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола назвал свою тактику ужасной

16 Февраля 2023 • 17:15 Комментировать
Арсенал
1:3
Манчестер Сити
окончен

В среду вечером «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» на выезде со счётом 3:1. Набор трёх очков в Лондоне позволил «горожанам» догнать и даже обойти «канониров» на вершине таблицы по разности мячей. После игры рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, что его огорчало в первом тайме.

«Моя тактика. Я попробовал что-то новое, и это было ужасно. Во втором тайме мы были более похожи сами на себя, мы были на высоте», - сказал Гвардиола, чьи слова приводит портал Goal.com.

Следующий матч АПЛ «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 18 февраля, - против «Ноттингем Форест» на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
17:43 · Англия. Премьер-лига
Конте — о своём здоровье: «Я недооценил ситуацию, которая стала очень серьёзной»
17:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не продадут
17:15 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал свою тактику ужасной
17:15 · Россия. Премьер-лига
Давидян: «Сперцян не потерялся бы у Гвардиолы в «Манчестер Сити»
16:43 · Англия. Премьер-лига
Шоу: «Мы хотим выиграть Лигу Европы»
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на защитника «МЮ»
16:21 · Англия. Премьер-лига
Лоди не вернётся в «Атлетико», пока команду тренирует Симеоне
16:17 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст: «Лично для меня, «МЮ» и «Барселона» – два самых больших клуба в мире»
16:14 · Англия. Премьер-лига
Реднапп готов возобновить тренерскую карьеру ради «Лидса»
16:04 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Большое количество травм повлияло на результаты «Ливерпуля»
15:53 · Англия. Премьер-лига
Нуньес: «Думаю, Гакпо сможет осчастливить болельщиков «Ливерпуля»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган вполне может оказаться летом в «Барселоне»
15:44 · Англия. Премьер-лига
В ФИФА поступила жалоба на переход Алонсо в «Барселону»
15:43 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Уверен, «Ювентус» может выиграть Лигу Европы»
15:23 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен наказать хулиганов, ФА тоже подключилась
Все новости
Рекомендуем