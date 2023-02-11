​«Арсенал» потерял очки во втором матче АПЛ кряду, дальше - битва с «Манчестер Сити»

Как мы уже рассказывали, «Арсенал» не смог обыграть «Брентфорд» в субботнем матче Премьер-лиги (ничья 1:1). Команда Микеля Артеты потеряла очки во втором туре чемпионата кряду – в прошлом матче «канониры» проиграли «Эвертону».

Прямо сейчас «Арсенал» опережает второй «Манчестер Сити» на 6 очков. Команды провели по 21 матчу.

Уже в среду, 15 февраля, «Арсенал» и «Манчестер Сити» сойдутся лицом к лицу. Команда Хосепа Гвардиолы имеет возможность через четыре дня догнать «канониров» по очкам (перед визитом в Лондон в воскресенье «горожане» проведут игру против «Астон Виллы»).

Как видим, интрига в АПЛ серьёзная