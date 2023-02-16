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Гвардиола: «В первом тайме «Арсенал» был намного лучше нас»

16 Февраля 2023 • 02:02 Комментировать
Арсенал
1:3
Манчестер Сити
окончен

В отложенном матче двенадцатого тура АПЛ лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити», подтвердив подозрения в некотором спаде клуба - это уже второе поражение за последнее время. Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал события игры, он считает, что его команда резко прибавила во второй половине встречи.

- В первой половине игры «Арсенал» был намного лучше нас. Мы не играли интенсивно, может, потому что я сделал некоторые перемены и они не были достаточны. Во второй половине игры мы действовали куда агрессивнее, намного, намного лучше. И мы все сделали, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола
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