Гвардиола: «В первом тайме «Арсенал» был намного лучше нас»

В отложенном матче двенадцатого тура АПЛ лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити», подтвердив подозрения в некотором спаде клуба - это уже второе поражение за последнее время. Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал события игры, он считает, что его команда резко прибавила во второй половине встречи.

- В первой половине игры «Арсенал» был намного лучше нас. Мы не играли интенсивно, может, потому что я сделал некоторые перемены и они не были достаточны. Во второй половине игры мы действовали куда агрессивнее, намного, намного лучше. И мы все сделали, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.