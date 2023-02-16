Фанаты «Арсенала» бросали предметы в де Брёйне – футболист отреагировал

В среду вечером в чемпионате Англии встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити». По ходу второго тайма рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола заменил Кевина де Брёйне. Когда бельгиец шёл около поля после замены, в него с трибун летели разные предметы, в том числе пивные стаканы.

Судя по всему, Кевин де Брёйне не слишком огорчился. Он даже пошутил на эту тему в социальных сетях, опубликовав две фотографии. На первой он поднимает руку и смотрит на трибуну. На фото написано «Кому-нибудь пива?». На второй же фотографии пустой бокал пролетает рядом с Кевином. При этом на фото написано «Спасибо!».

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» со счётом 3:1 на выезде и стал лидером Премьер-лии.