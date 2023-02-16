Рубен Диаш: «Мы были лучше в конце»

В отложенном матче двенадцатого тура лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити», подтвердив подозрения в некотором спаде клуба - это уже второе поражение за последнее время. «Горожане» забили подопечным Микеля Артеты целых три мяча, на что те ответили всего лишь одним голом. Итоги матча прокомментировал Рубен Диаш - защитник «Манчестер Сити».

- Игра прошла в режиме нон-стоп - тяжелая работа, интенсивная игра. Болельщикам, думаю, она очень понравилась, но иначе и быть не могло с такими командами. Очень счастлив, что мы взяли три очка, было много борьбы, дуэлей в матче, но в итоге мы оказались лучше в концовке игры, - цитирует слова Диаша BBC Sport.