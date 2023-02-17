Артета: «Никогда не видел такого паса назад в исполнении Томиясу»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о неудаче в матче с «Манчестер Сити», который прошёл в среду (1:3).

«Канониры» уступили главному конкуренту в борьбе за чемпионство в родных стенах, упустив единоличное лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Я не знаю, в чём главная причина – в опыте соперника или в нашем невезении, – но я никогда не видел в исполнении Томиясу такой неудачной передачи назад, как прошлой ночью. Ошибки – часть игры, и «Манчестер Сити», конечно, достаточно хорош, чтобы сразу за такое наказывать», – заявил испанский наставник лондонцев, слова которого приводит пресс-служба клуба.