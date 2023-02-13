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«Челси» рассматривает возможность покупки Канселу слухи

13 Февраля 2023 • 23:18 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Сити
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15.02 22:30

Лондонский «Челси» изучает возможность подписания Жоау Канселу, выступающего за «Баварию» на правах аренды.

Крайний защитник принадлежит «Манчестер Сити», однако мюнхенцы имеют возможность выкупить португальца за 70 млн евро. Известно, впрочем, что немецкий гранд вряд ли согласится платить такую сумму. По информации 90min, за ситуацией следит «Челси», готовый подписать 28-летнего футболиста в том случае, если этого так и не сделает «Бавария».

Аренда Жоау Канселу рассчитана до конца текущего сезона. Латераль провёл три матча за коллектив Юлиана Нагельсманна, записав на свой счёт две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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