Артета высказался о судейской ошибке в матче с «Брентфордом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал судейскую ошибку в матче против «Брентфорда». В субботнем поединке, напомним, «канониры» снова потеряли очки, сыграв с соперником вничью – 1:1. А гол, забитый «Брентфордом», был признан ошибочно засчитанным из-за человеческого фактора.

«Это не человеческий фактор, а непонимание своей работы. Такое в футболе неприемлемо и эта ошибка, возможно, стоила нам двух очков, которые уже не вернуть. Нам придётся где-то ещё их добирать. Я буду удовлетворён только тогда, когда нам вернут два очка, а этого не случится», - цитирует Артету ESPN.

Напомним, что завтра «Арсенал» встречается в одном из центральных матчей всего сезона с «Манчестер Сити». Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс». Отставание «горожан» от «канониров» - всего три балла.