Саттон: «Большая неудача «Арсенала»

В отложенном матче двенадцатого тура лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити», подтвердив подозрения в некотором спаде клуба - это уже второе поражение за последнее время. Встревожен и Крис Саттон - бывший нападающий целого ряда английских клубов и, разумеется, сборной Англии. Он считает эту неудачу очень серьезной.

- Большое поражение для «Арсенала», как они выйдут из этого, я не знаю. Есть матч в запасе, да, но «Манчестер Сити» был великолепен во второй половине игры. Они поиграли мускулами и показали «Арсеналу», кто на самом деле лучшая команда АПЛ. Сейчас «Арсеналу» срочно нужно выигрывать у «Астон Виллы», - цитирует слова Саттона BBC Sport.