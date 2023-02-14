Нападающий «Барселоны» Ансу Фати интересен топ-клубам Английской премьер-лиги.

Недавно главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес заявил, что Фати не продаётся, отвечая на слухи о его потенциальном уходе. Несмотря на нежелание расставаться с 20-летним футболистом, выгодное предложение всё же может заставить каталонский гранд изменить позицию. По данным журналиста Бэна Джейкобса, «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» уже связались с окружением молодого форварда, однако пока не контактировали с «Барселоной». Стоимость потенциального трансфера оценивается более чем в 100 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает Ансу Фати в 50 млн евро.