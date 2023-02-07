Анчелотти обвинил календарь в кризисе «Реала»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал причину последних неудач клуба. Напомним, в воскресенье «сливочные» уступили на выезде не самой сильной «Мальорке» (0:1) и отстали от «Барселоны» в чемпионской гонке на восемь очков.

«Люди считают, что мы должны побеждать, но в последнее время всё идет не по плану и нам нужно правильно оценить эту ситуацию. Несмотря на воскресное поражение, мы растём. У нас были травмы, но, конечно, все в одинаковой ситуации. Всё дело в ужасном календаре», - цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, ранее в СМИ появились новости, что Анчелотти может остаться без работы, если «сливочные» не выиграют клубный чемпионат мира – полуфинальный матч этого турнира пройдёт 8 февраля, соперник – египетский «Аль-Ахли».