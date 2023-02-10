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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Реале» отказались комментировать слухи об интересе к Сперцяну

10 Февраля 2023 • 22:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

В мадридском «Реале» отказались комментировать слухи об интересе к армянскому полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Он, между прочим, стал самым подорожавшим игроком РПЛ за 2022 год – его стоимость взлетела на 6 млн евро и теперь составляет 9 млн евро.

««Интерес к Сперцяну? Не владею информацией об этом. Слухи мы не комментируем», - цитирует пресс-атташе «сливочных» Хуана Камило Андраде Sport24.

Ранее портал Metaratings сообщил, что скауты «королевского клуба» положили глаз на звезду РПЛ и представители «быков» якобы контактировали с испанским грандом по поводу 22-летнего игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Краснодар Эдуард Сперцян
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