В «Реале» отказались комментировать слухи об интересе к Сперцяну

В мадридском «Реале» отказались комментировать слухи об интересе к армянскому полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Он, между прочим, стал самым подорожавшим игроком РПЛ за 2022 год – его стоимость взлетела на 6 млн евро и теперь составляет 9 млн евро.

««Интерес к Сперцяну? Не владею информацией об этом. Слухи мы не комментируем», - цитирует пресс-атташе «сливочных» Хуана Камило Андраде Sport24.

Ранее портал Metaratings сообщил, что скауты «королевского клуба» положили глаз на звезду РПЛ и представители «быков» якобы контактировали с испанским грандом по поводу 22-летнего игрока.