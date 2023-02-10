«Реалу» интересен полузащитник «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян находится на радаре «Реала». Как сообщает Metaratings, представители 22-летнего футболиста контактировали с мадридским клубом. При этом «сливочные» не предпринимали действий по подписанию Сперцяна – пока что всё находится на уровне простого интереса.

Эдуард Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают армянского футболиста в 9 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Эдуард Сперцян провёл за «Краснодар» 21 официальный матч. В них полузащитник записал на свой счёт 10 голов.