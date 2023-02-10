Тчуамени: «Я знал, что в «Реале» игроки испытывают большое давление»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени рассказал об уровне давления в «королевском клубе». Француз перебрался на «Сантьяго Бернабеу» перед началом сезона из «Монако» за 80 миллионов евро.

«Я знал, что в «Реале» игроки испытывают большое давление. Это большой клуб, лучший в мире. Я обо всём подумал, когда переходил сюда», – заявил Тчуамени на пресс-конференции перед финалом клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем».

Тчуамени в своём дебютном сезоне за «Реал» отметился двумя результативными передачами в чемпионате Испании. Игрок по ходу кампании стал серебряным призёром чемпионата мира в составе сборной Франции.